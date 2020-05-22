Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum
22.05.2020 07:57 | Son Güncelleme: 22.05.2020 07:57

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-12, Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20, Trabzon-Gümüşhane yolunun 25-31 ve Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 4. kilometresindeki heyelan dolayısıyla tırmanma şeridi trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım gidiş şeridi servis yolundan devam ediyor.

Ünye-Fatsa yolunun 0-14. kilometrelerindeki köprülerde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Batman-Gercüş yolunun 55-56. kilometrelerinde (Kayapınar yol ayrımı) köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerindeki Sarsap Tüneli'nde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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