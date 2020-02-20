Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Edirne-Kırklareli yolunun 10-24'üncü kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Turgutlu-Salihli yolunun 45-48'inci kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Konya yolunun 1-2'nci kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştirilecek.
Kemer-Kumluca yolunun 23-24'üncü kilometrelerinde Çıralı Kavşağı mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 19'uncu kilometresinde Yenice Köprülü kavşağı, Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12'nci kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Artvin-Erzurum yolunun 5-30'uncu kilometreleri arasında bulunan tüneller ile yol güzergahında yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Zonguldak-Devrek yolunun 61-63'üncü kilometrelerinde kavşak düzenleme, Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46'ncı kilometrelerinde yol yapım, Silifke-Mersin yolunun 47-48'inci kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.