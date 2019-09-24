Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Sincan-Elvankent kavşakları 0-2. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1. kilometresindeki Işıkkent gişelerinin yıkımı nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Gümüşova-Bolu yolunun 18-20. kilometrelerindeki Düzce Olimpiyat Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Ankara-Çankırı yolunun 15-18. kilometrelerindeki üstyapı çalışması nedeniyle ulaşım Çankırı-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 16-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Polatlı-Sivrihisar istikametinde tek şeritten sürdürülüyor.
Tekirdağ-İstanbul yolunun Gazioğlu mevkisinde menfez çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Sinop-Boyabat yolunun 42-53. kilometrelerindeki dolgu çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Yıldızeli-Sivas yolunun 42-43. kilometrelerindeki köprü onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.