İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

YOZGAT (AA) - Yozgat, Niğde, Nevşehir, Sivas ve Kayseri'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yozgat'ta öğle saatlerinde başlayan kar, etkisini artırdı. Belediye ve Karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve temizlik çalışması yaptı.

Vatandaşlardan Mehmet Taşdemir, karın bereket olduğunu söyledi.

Kar yağışına çok sevindiğini belirten Taşdemir, "Keşke çok yağsa 40-50 santimetre olsa, içme suyundan tutun da tarlaların verimine kadar önemli. Birkaç yıldır su sıkıntısı çekiyoruz, inşallah bu sene çekmeyiz. Kar yeterli değil inşallah biraz daha yağar." dedi.

Niğde

Niğde'de öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar nedeniyle her yer beyaza büründü.

Yeni Çarşı'da esnaf, iş yerinin önünde biriken karı temizlerken, belediye ve Karayolları ekipleri, olumsuzlukların yaşanmaması için çalışma yapıyor.

Karın tadını çıkaran çocuklar ise kardan adam yaptı.

Öte yandan Niğde-Adana Otoyolu 60. kilometrede bir tırın devrilmesi nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Nevşehir

Nevşehir'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri cadde, sokak ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri karla mücadele kapsamında, temizlik çalışması yaptı, yollar buzlanmaya karşı tuzlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Savran, yarın sabaha kadar sürmesi beklenen yağışın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

350 kişilik ekiple temizlik ve tuzlama çalışması yapıldığını aktaran Savran, "Nevşehir'in her mevsimde güzel ve güvenli olması için gece gündüz demeden her alandaki çalışma ve faaliyetlerimiz sürecek." ifadesini kullandı.

Sivas

Sivas'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Karın yağmasıyla tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu.

Meydandaki Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılar karla kaplandı.

Kar yağışı Sivas'ı çevre illere bağlayan yollarda da etkili oldu. Karayolları ekipleri iş makineleriyle temizlik çalışması yaptı.

Kayseri

Kayseri'de öğleden sonra başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Kar yağışının etkisiyle Cumhuriyet Meydanı'nda trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kayseri-İstanbul ve İstanbul-Kayseri seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği, bazı uçuşların ise gecikmeli olarak devam ettiği öğrenildi.