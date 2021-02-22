Kar yağacak mı? Bu hafta kar var mı? İstanbul hava durumu!
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Kar yağacak mı? Bu hafta kar var mı? İstanbul hava durumu!

22.02.2021 12:24 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:28
Kar yağacak mı? Bu hafta kar var mı? İstanbul hava durumu!

Geçen hafta yoğun kara yağışı sebebiyle vatandaşlar Kar yağacak mı? Bu hafta kar var mı? gibi sorular sormaya başladı. İstanbul hava durumu! Kar yağışı ile ilgili bilgiler haberimizde yer almaktadır.

Şubat ayında İstanbul ve çevre illerde yoğun kar yağışı görüldü. Peki, Kar yağacak mı? Bu hafta kar var mı? İstanbul hava durumu!

KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güney Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya'nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Kar yağacak mı? Bu hafta kar var mı? İstanbul hava durumu!
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