Kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda kalan vatandaşlara Akseki belediyesi ikramda bulundu Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar ve tipi nedeni ile kapanan yolda yüzlerce araç Akseki kavşağında beklerken, Akseki Bölge Trafik ekipleri...

ANTALYA (İHA) - Kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda kalan vatandaşlara Akseki belediyesi ikramda bulundu

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar ve tipi nedeni ile kapanan yolda yüzlerce araç Akseki kavşağında beklerken, Akseki Bölge Trafik ekipleri Akseki kavşağında araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunun kar ve tipi nedeniyle kapalı olmasından dolayı Akseki kavşağında bekletilen yüzlerce sürücüye Akseki Belediyesi tarafından ikramlarda bulunuldu.

Antalya'ya Konya'yı bağlayan Akseki - Seydişehir kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkiin de kar yağışı ve tipinin etkili olması nedeni ile Akseki Kavşağında kontrol noktasında konuşlanan Akseki Bölge Trafik ve Akseki Emniyet Amirliği polis ekipleri, Konya'ya yönüne gidecek araçları bekletiyor. Bazı sürücüler Akseki kavşağında beklerken, bazıları ise dinlenme tesislerinde bekliyor.

Akseki kavşağında bekleyen otomobil ve tır sürücülerine ise Aksekik Belediye Başkanı İbrahim Özkan ve belediye çalışanları ise yolda kalan vatandaşlara sıcak çay, kek, pasta ikram etti. Herhangi sağlık sorununa karşı belediye ye ait hasta nakil ambulansını da Akseki kavşağında personeli ile birlikte hazır bulundurdu. Yolda kalan vatandaşlar Akseki Belediyesi teşekkür etti.

Antalya'dan Kayseri'ye giden ve kar, tipi nedeni ile Akseki kavşağında bekleyen sürücülerden Mustafa Yüce "Kar ve yoğun tipi nedeni ile yolda kaldık. Belediye başkanına çok teşekkür ediyorum. Bizlerle çok iyi ilgilendiler. Belediye başkanına ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ben Kayseri'ye gidiyorum. Bu ilgilerini Kayseri Belediyesine kadar aktaracağım" diye konuştu.