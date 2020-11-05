Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da altın

05.11.2020 17:25 | Son Güncelleme: 05.11.2020 17:28
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,96 artışla 524,00 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,96 artışla 524,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 848,00 lira, Cumhuriyet altını 3.473,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,96 yükselişle 524,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 518,80 519,00 523,80 524,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.419,00 3.440,00 3.452,00 3.473,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 473,15 477,15 477,70 481,70
Lira(Tam) Ziynet 3.341,00 3.361,00 3.373,00 3.393,00
Yarım Ziynet 1.670,00 1.680,00 1.687,00 1.697,00
Çeyrek Ziynet 835,00 840,00 843,00 848,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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