Kapadokya Yeni Yıla Tam Kapasite Girecek

BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, yılbaşı öncesi konaklama tesislerindeki doluluk oranının günler öncesinden yüzde 100'e ulaşması turizmcileri memnun etti.

Yılbaşı gecesi yerli ve yabancı konukların en iyi şekilde ağırlanabilmesi için hazırlık yapan turistik tesislerde, geceye özel çeşitli aktivite ve eğlence programları organize edilecek.

Ürgüp ilçesinde, bölgeye özgü kaya oyma otelin genel koordinatörü Abdullah İnal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otellerindeki doluluk oranının günler önceden yüzde 100'e ulaştığını, yılbaşı tatilinde kendi otellerini tercih edenler için hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti.

Rezervasyonlara göre geçen yıla oranla bu yıl daha fazla yerli turistin bölgeyi tercih ettiğini ifade eden İnal, "Yılbaşı hazırlıklarımız bitmek üzere. Bu sene yüzde 100 doluluk oranını daha erken yakaladık. 20 gün önce otelimiz tamamen doldu. Yılbaşına kar bekliyoruz, yağış olursa bölgemiz daha farklı bir güzelliğe bürünüyor. Otelimizde konuklarımız için gala yemeği ve hediyelerimiz olacak. İnsanların güzel bir gün geçireceğine inanıyoruz." dedi.

İnal, otellerinde gecelik konaklama kişi başı fiyatının 180 ile 300 dolar arasında değiştiğini, yılbaşı gecesine özel gala yemeğinin ise 70 dolar olduğunu sözlerine ekledi.

Göreme beldesinde otel işleten Kemal Cingil de tam doluluk oranına ulaştıklarını, kendilerini arayan müşterileri başka otellere yönlendirdiklerini ancak bölge genelinde yer bulmakta sorun yaşandığını anlattı.

- "Kapadokya 2019'a dolu dolu girecek"

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, yılbaşı nedeniyle bölge genelinde hareketlilik yaşandığını, yerli turistlerin bu yıl yabancılara kıyasla daha çok ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Bölgenin bu yıl turist yoğunluğu açısından rekora koştuğunu ifade eden Durmaz, yeni yıla da tam dolulukla girilmesinin 2019'un daha da hareketli geçeceğinin bir işareti olduğunu söyledi.

Durmaz, Yılbaşı tatili için Kapadokya'ya gelmek isteyenlerin acele etmesini önererek, şunları belirtti:

"Bölge genelinde rezervasyon doluluğu yüzde 100'e ulaştı. Yarıdan fazlası yerli olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen konuklarımız yeni yılı Kapadokya'da karşılayacaklar. Kapadokya'da yılbaşında hava koşullarının uygun olması halinde balon turu olacak, at ve ATV araçlarıyla gezilerin yanı sıra eğlence merkezlerinde programlar düzenlenecek. Kapadokya 2019'a dolu dolu girecek. Bölgede kış mevsiminde ayrı bir güzellikler var. Kültür turizminde en önemli merkez olan Kapadokya, bu dönemde en çok doluluk arz eden yer."

Kaynak: AA