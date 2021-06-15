Kapadokya'daki at çiftlikleri dernek çatısı altında bir araya geldi
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Kapadokya'daki at çiftlikleri dernek çatısı altında bir araya geldi

Kapadokya'daki at çiftlikleri dernek çatısı altında bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Kapadokya bölgesinde turistlere yönelik atlı tur düzenleyen firmalar, dernek çatısı altında toplandı.

Kapadokya bölgesinde turistlere yönelik atlı tur düzenleyen firmalar, dernek çatısı altında toplandı.

Göreme beldesindeki Kapadokya At ve Atçılık Geliştirme Derneği binasında düzenlenen toplantıda, derneğin yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı.

Dernek başkanı Rahmi Özgür, güzel atlar ülkesi olarak bilinen Kapadokya'da düzenlenen atlı turların daha nitelikli hale getirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Son dönemde bölgedeki at çiftliklerinin sayısının hızla arttığını, belirli kriterlere uygun hizmet sunulmaması halinde atlı tur etkinliğinin ve turizmin olumsuz etkilenebileceğini kaydeden Özgür, kurdukları dernekle daha verimli hizmet sunulmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Kapadokya Alan Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle at çiftliklerinin düzenli bir oluşuma dönüştürülmesini beklediklerini aktaran Özgür, şöyle devam etti:

"Atçılığın yaygınlaştırılması ve bu aktivitelerin daha düzeyli bir şekilde yapılması gerekiyor. Aynı zamanda, atlı turizme bir standart getirilmesi de gerekiyor. Bölgemizde önemli bir aktivite olan bu etkinlikle ilgili Kapadokya Alan Başkanlığının çalışma yapmasını bekliyoruz. Atların bakımlı ve sağlıklı bir şekilde yaşamaları gerekiyor. Atlar ve arazi araçları tur sırasında aynı güzergahta gidiyor ve bu durum zaman zaman sıkıntı oluyor. Kapadokya'da olumsuzluk yaşanmaması için tedbir alınması gerekiyor. Derneğimiz aracılığıyla görülen eksiklerin giderilmesi için biz de çalışmalar yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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