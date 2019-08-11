Kapadokya'da balon turları iptal oldu

Kapadokya'da balon turları iptal oldu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde sıcak hava balon turları iptal edildi.

11.08.2019 13:43
Kapadokya'da balon turları iptal oldu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde sıcak hava balon turları iptal edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" denildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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