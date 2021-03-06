Kapadokya'da balon turları iptal edildi
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Kapadokya'da balon turları iptal edildi

06.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:02
Kapadokya'da balon turları iptal edildi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumunda ki Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah yapılması planlanan sıcak hava balon turları iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" denildi. - NEVŞEHİR

Kapadokya'da balon turları iptal edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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