Kapadokya'da balon turları iptal edildi
Haberler » Güncel » Kapadokya'da balon turları iptal edildi - Haber

Kapadokya'da balon turları iptal edildi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.

24.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:20
Kapadokya'da balon turları iptal edildi

'nin önemli turizm merkezlerinden bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir'e yapılan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle Kapadokya'da bu sabah sıcak hava balon turları iptal edildi.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler