Kanunî'nin sanatı Osmangazi'de yaşatılıyor

12.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:59

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde gümüş kazaziye örücülüğünü öğrenen kadınlar, tasarım kabiliyetlerini geliştiriyor.



Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Trabzon'u fethinden sonra ortaya çıkan ve iyi bir kazaziye ustası olduğu bilinen Kanuni Sultan Süleyman'ın da gözde sanatlarından biri olan gümüş kazaz örücülüğü, OSMEK ile geleceğe taşınıyor. Kadınların büyük ilgi gösterdiği kursta sürgü tekniği, top örgüsü tekniği, balık sırtı tekniği ve ajur tekniğinin incelikleri öğretiliyor. Kursiyerlerin elinde titizlikle işlenen 24 ayar altın ile bin ayar saf gümüş; kolye, yüzük ve bilekliğe dönüşüyor.



Unutulmaya yüz tutmuş gümüş kazaz örücülüğünü yaşatmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren kurs hocası Mine Saman, "Lidyalılar'dan kalma 3 bin 200 yıllık bir sanat olan gümüş kazazın en iyi ustasının Kanuni Sultan Süleyman olduğu bilinmektedir. Gümüş kazaz örücülüğü ülkemizde Trabzon ili ve çevresinde hala devam ettiriliyor. İlk olarak 2017 yılında eğitime başladığımız kursumuza ilgi her yıl katlanarak artıyor. Kuyumcularda gördüğümüz Trabzon ile ilgili bütün setleri burada yapabiliyoruz. Özellikle evde oturan kadınlarımız bu sanatı öğrenip, hem gelirlerine katkı sağlıyor hem de kendilerine terapi uyguluyor. Aynı zamanda çalışmalarını başarıyla tamamlayanlar sertifikalarını alıyor. Seyyid Usül Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz kursumuza herkesi davet ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA