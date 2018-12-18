Kangal Köpekleri En Çok Kışı Seviyor

SİVAS'ta yetişen dünyaca ünlü Kangal köpekleri, kışla birlikte kentte yağan karın keyfini çıkarıyor. Kangal Köpeği Uzmanı Hüseyin Yıldız, bu köpeklerin en çok kış mevsimini sevdiklerini belirterek, Kangal köpeklerinin doğası, kışa ve soğuğa daha uygun. Anadolu'nun kar leoparları bunlar. Bütün özellikleri kışın daha iyi ortaya çıkıyor dedi.

Sivas'ta kar yağışının etkili olması en çok bu doğaya uygun kangal köpeklerini sevindirdi. Sivas merkeze 10 kilometre mesafedeki 2003 rakımlı Meraküm tepesinde kurulu olan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezinde yetiştirilen kangallar, kar yağışının keyfini çıkardı. Çocuklar gibi sevinen kangallar, karla kaplı arazide koşup oynamanın keyfini çıkardı. 1285 rakımlı kent merkezine olanla daha fazla kar yağışı alan ve kış şartlarının çetin geçtiği tepede yetişen kangallar, bu sayede dayanıklılık kazanıyor. Karlı arazide serbest dolaşmayı seven kangallar, bölgesine yaklaşan yabani hayvanlar için de koruma görevi yürütüyor. Bu özellikleriyle de 'Anadolu'nun Aslanı' ve 'Anadolu'nun Kar Leoparı' olarak nitelendiriliyor.

İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi işletmecisi ve Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız, kar yağışının Kangal köpeklerini bir çocuk gibi mutlu ettiğini belirterek, Kangal köpeklerinizi kaybettiğimiz anda nerede arayacağınızı, nerede bulacağınızı, nerede onları keşfedeceğinizi kar yağdığında ortaya çıkarırsınız. Kangal bir çocuk gibi mutlu oluyor, kar tanelerini havada yakalıyor, mobilize oluyor ve huzur doluyor. Asıl gerçek yapısı, kişiliği ve karakteri tamamen ortaya çıkıyor. Siz sanki onu mekanik olarak kurgulamışsınız ve tekrar ölmüş, yok olmuş bir Kangal'ı tekrar yeniden yaratmış gibi bir hal alıyor. Yani Kangal yazın ölüyor, kışın yeniden doğuyor. Kar, soğuk, iklim yüksekler dediğiniz de mutlaka ilk Kangal'ı buluşturmanız gerekiyor. Kangal bunlar için biçilmiş bir karakter ve bir kar leoparıdır. Anadolu'nun kar leoparlarının en büyük özelliği de zaten soğuğa karşı dayanıklı olmaları ve o soğuk onları öyle mutlu ediyor ki onları biz gördüğümüzde tüyleri, yapıları, karakterleri ve kişilikleri fazlasıyla bizlere geri dönüş yapıyor. Bu bizce Kangal'ın ne kadar doğa içerisinde doğal uyumu içine özümsediğini ve onu hasretle beklediğini, o geldiğinde sanki karı o hasretle kovalayarak tekrar yaşama dönüştüğünü görüyorsunuz dedi.

'KAR ONLAR İÇİN SAĞLIK TERAPİSİ'

Kangalların doğal bir selleksiyon olduğunu belirten Hüseyin Yıldız, Dağdaki kurdun eşdeğeri ve aynısıdır. Dolayısıyla siz onu kapattığınız sürece karakterini asimile edersiniz. Karda koşmaları, karda keyif almaları, kar onlar için ciddi bir mobilizasyondur. Kar onlar için bir sıklık ve hastalığı gidermektir. Zaten karakter ve kişilik psikolojiye bağlıdır ve ona endekslidir. Kar içerisinde koşarken onların içerisinde öyle bir hadise oluşuyor ki, iç güdüsel olarak kar onlar için bir sağlık terapisi oluyor. Orada tam bir komando gibi hazır oluyorlar. Koruma iç güdüleri sağlıklı olduktan sonra daha hakim olmaya başlıyor. Karakterleri daha çok vahşileşiyor. Kangal zaten doğal ve vahşi hayvandır. Kangal kar içerisinde daha sert, daha hareketli, daha hızlı, daha agresif, daha donanımlı hareket ediyorlar. Biz Sivas'ta yüksek bir yerde, 2 bin rakımlardayız. Yazın bile biz burada Kangal'ın asimile olduğunu görüyoruz. Kangalın asıl yerleri kar kış, yüksekler ve bölgesindeki hakimiyetinde olmasıdır. Başka türlü yerlerde kangalı siz kangal olarak göremezsiniz. Kangal doğanın en uyumlu soğuğun en hareketli ve karakterin içerisinde oluşturduğu tek mobilize alanı soğuktur, yüksektir ve geniş alandır ifadelerini kullandı.

'EKSİ 45-50 DERECEYE KADAR DAYANIRLAR'

Kangalların doğası itibariyle kara ve soğuğa karşı dayanıklı olduklarını belirten Yıldız, Bizim Anadolu aslanlarımız, kar leoparlarımız iyi doyar, iyi yer güzel bakım altına girerse eksi 45-50 dereceye kadar rahatlıkla dayanabilirler. Çünkü onlar soğuğa karşı koyabilmek adına dik durmayı biliyorlar. Çünkü onlar da buna hazır ve bunu istiyorlar. Doğa ne ne kadar üzerlerine gelirse, onlar o kadar doğaya karşı mobilize oluyorlar. İnsanın koruma tabakası ile onların ki farklı. Onlar deri altlarındaki yağ oranlarını yükselttikçe bir o kadar da Alaska'daki ayılar gibi kara, buza, soğuğa daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü yalıtımları son derece fazla. Yalıtımları bu soğuk iklime çok uyumlu bir hayvandır. Dolayısıyla Kangal'ın bütün keseleri, bütün yapıları, kulakları, gözleri, kuyruk yapıları, arka bölümleri ve testisleri tamamen bu soğuk iklime duyarlı ve uyarlı bir şekilde yaratılmış. Soğuk, Kangal için inanılmaz bir özveri ve karakter yansımasıdır ifadelerini kullandı. - Sivas

Kaynak: DHA