Kanal D canlı izle! 21 Nisan Çarşamba Kanal D yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. Kanal D canlı izle! 21 Nisan Çarşamba Kanal D yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. Kanal D canlı izle! 21 Nisan Çarşamba Kanal D yayın akışı!
21 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI
04:45Arda'nın Ramazan Mutfağı
05:30Güllerin Savaşı
07:00Sihirli Annem
09:00Neler Oluyor Hayatta
11:00Yaprak Dökümü
13:15Gelinim MutfaktaYarışma
16:00Arda'nın Ramazan MutfağıLife Style
16:45Aşk-ı Memnu
19:00Kanal D Ana Haber
20:00SadakatsizDram
22:45Camdaki Kız