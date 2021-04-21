Kanal D canlı izle! 21 Nisan Çarşamba Kanal D yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. Kanal D canlı izle! 21 Nisan Çarşamba Kanal D yayın akışı!