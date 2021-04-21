Kanal D canlı izle! 21 Nisan Çarşamba Kanal D yayın akışı!
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Kanal D canlı izle! 21 Nisan Çarşamba Kanal D yayın akışı!

Kanal D canlı izle! 21 Nisan Çarşamba Kanal D yayın akışı!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. Kanal D canlı izle! 21 Nisan Çarşamba Kanal D yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. Kanal D canlı izle! 21 Nisan Çarşamba Kanal D yayın akışı!

21 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI

04:45Arda'nın Ramazan Mutfağı

05:30Güllerin Savaşı

07:00Sihirli Annem

09:00Neler Oluyor Hayatta

11:00Yaprak Dökümü

13:15Gelinim MutfaktaYarışma

16:00Arda'nın Ramazan MutfağıLife Style

16:45Aşk-ı Memnu

19:00Kanal D Ana Haber

20:00SadakatsizDram

22:45Camdaki Kız

KANAL D CANLI YAYIN İZLE

Korona yüzünden zorunlu ara veren Sadakatsiz'in yeni bölümü ekrana gelmeyecek
Korona yüzünden zorunlu ara veren Sadakatsiz'in yeni bölümü ekrana gelmeyecek
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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