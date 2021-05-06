Kamyonetin altında kalan sürücü yaşam savaşı veriyor
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Kamyonetin altında kalan sürücü yaşam savaşı veriyor

İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

Kamyonetin altında kalan sürücü yaşam savaşı veriyor Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonetin altında sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kamyonetin altında kalan sürücü yaşam savaşı veriyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonetin altında sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler sokak üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Fatih T. yönetimindeki 16 P 4543 plakalı kamyonet, ara sokaktan aniden çıkan sürücü Serhat N. yönetimindeki tescilsiz motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten üzerindeki sürücü kamyonetin altında sürüklendi.

Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kamyonetin altında kalan sürücü yaşam savaşı veriyor
Kamyonetin altında kalan sürücü yaşam savaşı veriyor
Kamyonetin altında kalan sürücü yaşam savaşı veriyor
Kamyonetin altında kalan sürücü yaşam savaşı veriyor
Kamyonetin altında kalan sürücü yaşam savaşı veriyor
Kamyonetin altında kalan sürücü yaşam savaşı veriyor
Kamyonetin altında kalan sürücü yaşam savaşı veriyor
Kamyonetin altında kalan sürücü yaşam savaşı veriyor
Kamyonetin altında kalan sürücü yaşam savaşı veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN

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