Kamyon güvenlik kulübesine çarptı
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Kamyon güvenlik kulübesine çarptı

01.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:54

Kamyon güvenlik kulübesine çarptı Sivas'ta kamyonun çarptığı güvenlik kulübesinde maddi hasar oluştu.

Kamyon güvenlik kulübesine çarptı

Sivas'ta kamyonun çarptığı güvenlik kulübesinde maddi hasar oluştu.

SİVAS - Sivas'ta kamyonun çarptığı güvenlik kulübesinde maddi hasar oluştu.

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Edinilen bilgilere göre kaza, saat 12.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. A.B. idaresindeki Ford marka 34 BFN 664 plakalı kamyon, OSB girişinde bulunan güvenlik kulübesine çarptı. Kazada, güvenlik kulübesinde ve araçta maddi hasar oluştu. Yapılan temizliğin arından yol, araç trafiğine açıldı.

Kamyon güvenlik kulübesine çarptı
Kamyon güvenlik kulübesine çarptı
Kamyon güvenlik kulübesine çarptı
Kamyon güvenlik kulübesine çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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