Kamu binalarından hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı Gaziantep'te kamu binalarından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te kamu binalarından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Eyüpoğlu ve Düztepe mahallelerindeki kamu binalarında meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler 2 zanlının kimliğini belirledi.

Adreslerinde yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet tarafından basınla paylaşılan görüntülerde zanlıların bir kamu binasına girmeleri ve çaldıkları malzemelerle kaçmaları yer aldı.

Kaynak: AA