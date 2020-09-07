Kamp yaptıkları otele iki kadın getirip parti yapan Foden ve Greenwood, kadro dışı bırakıldı İngiliz futbolunda skandallar devam ediyor. İngiltere Milli Takımı'nın Danimarka maçı için kamp yaptığı otele koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak gizlice kadın sokan Mason Greenwood ve Phil Foden, maçın kadrosundan çıkarılıp İngiltere'ye gönderildiler.

İngiltere A Milli Futbol Takımı'nda oynayan Mason Greenwood ile Phil Foden, Danimarka'yla oynayacakları maç öncesi skandal bir harekete imza attılar.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İzlanda'da kamp yaptıkları otele giriş çıkışların yasaklanması kuralına uymayan iki genç oyuncu, kaldıkları odaya iki kadın getirerek parti verdiler. Yaşanan olay, otele gelen kadınların sosyal medya hesaplarından yaptıkları video paylaşımı ile ortaya çıktı.

SABAHA KADAR EĞLENDİLER, KADRO DIŞI KALDILAR

Greenwood ve Foden'ın gizlice otele soktukları kadınlarla sabaha kadar eğlendiğini öğrenen İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, iki futbolcuyu da Danimarka ile oynanacak maç için Kopenhag'a götürmedi.

Konu hakkında açıklama yapan Southgate, iki futbolcuyu Danimarka maçının kadrosuna almayarak İngiltere'ye gönderdiklerini ifade etti.

KADINLARDAN ŞAŞIRTAN SÖZLER: KURALLARDAN HABERİMİZ YOKTU

Otele gelen kadınların yayınladığı videoda Greenwood ve Foden'ın, İngiltere Milli Takımı'nın yeni antrenman formalarıyla görüntüleri yer aldı. Videoyu yayınlayan kadın ise, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Bizim karantina kurallarından haberimiz yoktu. Bize böyle bir şey söylemediler. Videonun yayınlanmaması gerektiğini de bilmiyorduk" dedi.

Böylece Greenwood ve Foden, son dönemde adları skandallarla anılmaya başlayan İngiliz futbolcular arasına eklendi. Daha önce Kyle Walker, Callum Hudson-Odoi ve Harry Maguire'in isimleri de çeşitli skandallara karışmıştı. Bunların dışında ismi açıklanmayan bazı futbolcuların da karantina kurallarını deldiği ya da tecavüzle itham edildiği İngiliz basınına yansımıştı.