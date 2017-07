Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: "Akdeniz'i Bir Güven ve İstikrar Denizi Yapmak Zorundayız"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: "Akdeniz'i bir güven ve istikrar denizi yapmak zorundayız"



MERSİN - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Akdeniz'i bir güven ve istikrar denizi yapmak zorundayız" dedi.

Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi destekleriyle bu yıl ulusal olarak 6.'sı, uluslararası olarak 2.'si düzenlenen Kızkalesi turizm festivali kortej yürüyüşü ve açılış programıyla başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kırgızistan, Tataristan, Gürcistan ve Letonya'dan katılımında olduğu festivalin açılışında Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan vatandaşlara hitap etti.

Elvan yaptığı konuşmada, "Akdeniz'i bir güven ve istikrar denizi yapmak zorundayız. Arap Baharı sonrası başlayan bölgesel istikrarsızlıkların nasıl turizme yansıdığını hep birlikte gördük. Biz Türkiye olarak bütün koşullarda barıştan, huzurdan ve istikrardan yanayız. Akdeniz'de kruvaziyer gemilerin yanında mülteci botlarının dolaşması, büyük trajedilerin yaşanması bir insanlık ayıbıdır" dedi.

Bu fotoğrafın Akdeniz'in kadim geçmişine, misyonuna ve Akdeniz havzasını oluşturan ülkelerin kimliklerine yakışmayan bir fotoğraf olduğunu ifade eden Elvan, "Hiçbir istikrarsızlık uzun soluklu sürmez. Hiçbir bölgesel kriz, kalıcı değildir. Ümit ediyoruz ve çaba gösteriyoruz ki kısa sürede bu olumsuzluklar, yaşanan bu acılar son bulacaktır. Zira sadece yakın ülkeler değil, bütün Akdeniz ülkelerinin başta turizmi olmak üzere pek çok sektör bu olumsuzluklardan etkilenmektedir. Nasıl Akdeniz'in güzelliği dünyanın güzelliğiyse, Akdeniz'deki huzur dünyanın huzurudur. Akdeniz'deki barış dünyanın barışıdır" diye konuştu.

Konuşmasında turizm atılımının son dönemde adeta taçlandığını vurgulayan Elvan, "Önümüzdeki yıllarda da turizm hareketliliği artmaya devam edecektir. Türkiye 1980'li yıllarda başlattığı turizm atılımını 2000'li yıllarda taçlandırmış bulunmaktadır. Türkiye en çok turist çeken ülkeler arasında 6., en fazla turizm geliri elde eden ülkeler arasında ise 12. sıraya yükselirken, evet biz bu başarının devam etmesini, daha üst sıralara yükselmemizi temenni ediyoruz. 2015 yılında Mersin'de 49 adet turizm işletme belgeli tesiste 7 bin 336 yatak bulunmaktaydı. Bu tesislere yatırım belgesi almış olan 35 tesis ile birlikte, 11 bin yatağın daha eklenecek olması turizmin Mersin ekonomisine katkısı açısından oldukça sevindiricidir" şeklinde konuştu.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Mersin'de çok fazla miktarda arkeolojik eser bulunduğunu da dile getiren Bakan Elvan, devam eden kazı çalışmaları tamamlandığında deniz-kum ve güneş turizminin yanı sıra tarih ve kültürü öne çıkaran turizm çeşitliliğinin de sağlanmasının mümkün olacağını anlattı.

Vali Ali İhsan Su ise konuşmasının başında Mersin'i, Aziz Vatanımızın cennet köşelerinden biri olarak nitelendirerek, göreve başladığı bir haftalık süreçte Mersin'in bilinenin çok daha ötesinde bir ekonomik ve kültürel derinliğe sahip olduğunu gözlemlediğini kaydetti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan yaptıkları konuşmalarda turizmin bölge için önemine dikkat çektiler.

Konuşmaların ardından program halk oyunları gösterileriyle sürdü.