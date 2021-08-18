Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri, Trakya'da incelemelerde bulundu
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Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri, Trakya'da incelemelerde bulundu

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri, Trakya'da incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Trakya Kalkınma Ajansı'nın devam eden ve biten bazı projelerinde incelemelerde bulunmak üzere Trakya'ya geldi.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Trakya Kalkınma Ajansı'nın devam eden ve biten bazı projelerinde incelemelerde bulunmak üzere Trakya'ya geldi. Ziyaret programı sırasında Yeniçeri'ye Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve ajans uzmanları da eşlik etti.

Ziyaretlerine sabah saatlerinde Süleymanpaşa Ekolojik Lojistik Endüstri Bölgesi'nden başlayan Genel Müdür Barış Yeniçeri, Genel Sekreter Şahin ve Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı ve yetkililerden proje hakkında bilgi aldı, projenin gerçekleştirileceği alanı gezdi. Daha sonra Edirne İbrice'ye geçen Yeniçeri ve Şahin burada Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin ve Keşan TSO Başkanı İsmail Şapçı bir araya geldi. Erikli ve İbrice sahilinde incelemelerde bulunan Heyet, bölgede Trakya Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilmesi düşünülen İbrice Limanı Dalış Merkezi projesi hakkında istişarelerde bulundu.

İbrice ve Erikli'de ziyaretlerini tamamlayan Yeniçeri ve Şahin daha sonra Edirne merkezine geçerek kısa bir süre önce açılışı yapılan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yenilenen Necmi İğe Etnografya Müzesi ile Edirne Belediyesi tarafından projelendirilen ve TRAKYAKA tarafında desteklenen Kent Müzesi'ni ziyaret etti. Edirne Devlet Konukevi'nde yapılan Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısına da katılan Barış Yeniçeri daha sonra ziyaretlerini tamamlayarak kentten ayrıldı. - TEKİRDAĞ

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri, Trakya'da incelemelerde bulundu
Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri, Trakya'da incelemelerde bulundu
Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri, Trakya'da incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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