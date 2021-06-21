Kaliteli bıçak çeliği uzun süre bilemeden hizmet vermeye olanak sağlıyor
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Kaliteli bıçak çeliği uzun süre bilemeden hizmet vermeye olanak sağlıyor

Kaliteli bıçak çeliği uzun süre bilemeden hizmet vermeye olanak sağlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kurban Bayramında kurban ibadeti yerine getirecek vatandaşların bıçak en önemli araç olurken, bıçak seçiminde dikkat edilecek bir kaç püf nokta kesimi kolaylaştırırken aynı zamanda uzun süre kullanma ömrü sunuyor.

Kurban Bayramında kurban ibadeti yerine getirecek vatandaşların bıçak en önemli araç olurken, bıçak seçiminde dikkat edilecek bir kaç püf nokta kesimi kolaylaştırırken aynı zamanda uzun süre kullanma ömrü sunuyor.

Kurban Bayramı'na bir aydan az süre kaldı. Kurban ibadeti yapacakların en önemli araçlarından biri bıçak. Bıçağın ve özellikle çeliğinin kaliteli oluşu kesimi kolaylaştırırken, kesim yapanı da daha az yoruyor. Ucuza alınan bıçaklar hem kullananı yoruyor hem de kısa sürede körelip bilenmesi gerekiyor. Eskişehir'de uzun yıllardır bıçak satışı yapan esnaflardan Melih Başak, bayram yaklaştıkça bıçak satışlarının artan bıçak satışlarının arttığını ifade etti. Başak kurban ibadeti yapacak olanlara bir dizi önerilerde bulunurken, bıçak satın akacakların bıçağın çeliğinin kalitesine dikkat etmesini önerdi. Başak, kaliteli çelikten yapılan bıçağın uzun yıllar bilenmeden kullanılabileceğini kaydetti. Bıçak alımında dikkat edilecek noktalara değinen Başak, "Dükkanımızda tam anlamıyla bir yoğunluk yaşayamıyoruz. Tahmin ediyorum yine insanlar bayrama günler kala insanlar bileme işlemini aradan çıkarmaya çalışacak ve bu da işlerimizde yoğunluğa neden olacak. Bıçak fiyatları çeliğine göre fark ediyor. 25 liradan başlıyor 150 liraya kadar bıçak mevcut. Ortalama bir kalitede bıçak almak istiyorsa vatandaşlarımız 50-75 lira arasında bir rakamı gözden çıkarması gerekiyor. Ama örneğin birinci sınıf bir çelikten imal edilen bıçağın fiyatı 90 liradan başlıyor. En kaliteli bıçağı alan bir vatandaş eğer evde kullana4 Kurban Bayramı hiç bilemeden kullanabilir. Bir de kalitesi fark etmeksizin bıçak bulaşık makinesinde yıkanmaz elde yıkanır. Eğer makinede yıkanırsa bıçak çabuk körelir" diye konuşarak tavsiye ve uyarılarda bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaliteli bıçak çeliği uzun süre bilemeden hizmet vermeye olanak sağlıyor
Kaliteli bıçak çeliği uzun süre bilemeden hizmet vermeye olanak sağlıyor
Kaliteli bıçak çeliği uzun süre bilemeden hizmet vermeye olanak sağlıyor
Kaliteli bıçak çeliği uzun süre bilemeden hizmet vermeye olanak sağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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