HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kalite Giresun, marka FİSKOBİRLİK satacaklar

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) tarafından Coğrafi İşaret tescil işlemleri yaptırılarak koruma altına alınan "Giresun Tombul Fındığı", "Giresun Sivri Fındığı" ve "Giresun Karası" fındıkları için, FİSKOBİRLİK çatısı altında kurulan Giresun Kalite Fındıkları Denetim...

Kalite Giresun, marka FİSKOBİRLİK satacaklar
12.08.2020 19:04 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:07

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) tarafından Coğrafi İşaret tescil işlemleri yaptırılarak koruma altına alınan "Giresun Tombul Fındığı", "Giresun Sivri Fındığı" ve "Giresun Karası" fındıkları için, FİSKOBİRLİK çatısı altında kurulan Giresun Kalite Fındıkları Denetim Merci Yürütme Kurulu aracılığı ile yetki belgesi alan firma sahipleri ve temsilcileri bir araya geldi.

FİSKOBİRLİK Entegre Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar öncelikle katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Ardından Coğrafi İşaret Tescilinin önemine dikkat çeken Bayraktar, Giresun kalite fındıkların Coğrafi İşaretle tescillenerek üreticilerin ve Giresun'un marka değeri olan Giresun Kalite Fındıkların FİSKOBİRLİK tarafından koruma altına alındığını belirtti.

Giresun kalite fındıklar FİSKOBİRLİK garantisinde

Geçen yıldan itibaren, Giresun Entegre Tesislerinde işlenen Giresun kalite fındıkların coğrafi işaretli olarak raflardaki yerini aldığını dile getiren Bayraktar, önümüzdeki günlerde "Giresun Fındık Ezmesi" için yaptıkları başvurunun da tescil işlemlerinin tamamlanacağını ve artık Giresun Kalite Fındıklardan elde edilen FİSKOBİRLİK markalı fındık ezmelerinin Coğrafi İşaretli olarak üretileceğini söyledi. Tüketicilerin Coğrafi İşaretli ürünleri gönül rahatlığı ile alabileceklerini açıklayan Başkan Bayraktar, bu sayede hem üreticiler hem tüketiciler hem de Giresun Kalite Fındıkların marka değerinin korunduğunu belirtti.

"Giresun Kalite Fındık, 503 ürün arasında yerini aldı"

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'ın ardından bir açıklama yapan FİSKOBİRLİK Coğrafi İşaretler Danışmanı Huriye Özener'de Coğrafi İşaret tescilinin önemine vurgu yaptı. Özener, "Giresun Kalite Fındıklar, Giresun İlimiz ile özdeşmiş tarım ürünleridir. Giresun ilimiz diğer tarım ürünleriyle de ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Ülkemiz coğrafi işaretler konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Ülkemizde bugünün tarihi ile tescil edilmiş coğrafi işaretli ürün sayımız 503, başvurusu yapılmış ürün sayımız ise 587 'dir. Ülkemizde tescilli coğrafi işaretlerin ürün gruplarına göre dağılımına baktığımızda ise tarım ürünlerimizin ilk sırada, yemeklerimizin ikinci sırada, hamur işlerimizin üçüncü sırada olduğu gözükmektedir. Bununla birlikte ürünlerimizi tescil ettirenlere göre dağılımına baktığımızda birliklerin ve kooperatiflerin sayısının çok az olduğu dikkat çekmektedir. Avrupa Birliğinde coğrafi işaretli ürünleri tescil ettiren başta birlikler ve kooperatiflerdir. Birlikler olarak coğrafyamızın verimli topraklarında günümüze miras olarak kalan coğrafi işaretli ürünlerimizi gelecek nesillere ulaşabilmesi için katkı sağlamak bizler için önemlidir" dedi.

"Giresun Tombul Fındığı da tescil için AB Komisyonu'nda"

Giresun Tombul Fındığı tescili için Avrupa Birliği Komisyonuna başvuru yapıldığını belirten Özener, tescil sürecinin hızlanması adına Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü ile yakinen görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Özener, "Coğrafi işaretli ürünler ve geleneksel ürünler küreselleşmenin getirdiği ve getireceği risklere, belirsizliklere karşı yerel hareketlerin, kırsal kalkınmanın ve sürdürülebilir üretimin teşvikini sağlayan bir olgu olarak görülmeli ve bu kalıcı olarak desteklenmelidir. Bu ürünler ile hem kendimize yeteriz ve hem de gelecek kuşakların kendine yeterliliğine şimdiden katkıda bulunmuş oluruz" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Politika
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Bakan Ersoy, 'Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor' iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar yıkıldı Güncel
Bakan Ersoy, "Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor" iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar...
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı 3. Sayfa
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı
Kütahya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
Kütahya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız Politika
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Magazin
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor
Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! 'CHP Genel Başkanı kim olmalı?' sorusunda İnce sürprizi
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi
Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti
Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü
Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu
Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu
Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada yangın çıktı! Söndürme çalışmaları sürüyor
Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada yangın çıktı! Söndürme çalışmaları sürüyor
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Yeşim Salkım Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Mert Nobre Fatih Terim Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Pkk Kaza Çocuk Rusya
Şu an buradasınız: Kalite Giresun, marka FİSKOBİRLİK satacaklar - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 19:08:51. #1.15#
title