Kaleseramik'ten Antalya ve Muğla'daki afet bölgelerine tam donanımlı özel konteyner banyo

Kaleseramik, acil ihtiyaç duyulan 6 adet tam donanımlı konteyner banyoyu kısa sürede hazırlayarak, Antalya ve Muğla'daki afet bölgelerine gönderdi.

Kaleseramik, acil ihtiyaç duyulan 6 adet tam donanımlı konteyner banyoyu kısa sürede hazırlayarak, Antalya ve Muğla'daki afet bölgelerine gönderdi.

Şirket açıklamasına göre, yangınların başladığı ilk günden bu yana devletin ilgili birimlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler ile iş birliği içinde olan Kaleseramik, bu kapsamda afet bölgesinde acil ihtiyaç duyulan 6 adet tam donanımlı konteyner banyo hazırladı.

Duş, tuvalet ve bebek bakım bölümlerinden oluşan özel yapım konteyner banyolar Muğla (Kenkercik, Köyceğiz, Marmaris) ve Antalya (Alanya) Belediyesi'ne teslim edildi.

Yoğun çabalar sonucu kısa sürede hazırlanan konteyner banyolar, yerel yönetimler tarafından afet bölgesinde ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilecek. Hijyen bakımları yapılan konteyner banyolar, afetten etkilenen, evleri yanan vatandaşların yanı sıra yangın söndürme çalışmalarında yer alan görevlilere hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, doğaya ve çevreye saygının hiç olmadığı kadar önem kazandığı bir yüzyılın içinde olunduğunu belirterek, "Sahip olduğumuz zenginlikleri yarınlara taşımak için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Kale Grubu olarak, bu anlayıştan yola çıkarak, #İyiBakDünyana hareketini başlattık. Şu anda yaşadığımız süreç, bu hareketin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bugün gözlerimizin önünde yanan ormanlarımızın ateşi hepimizin yüreğini yakıyor. Bizlere nefes olan ormanlarımız birbiri ardına yanıp, kül oluyor. Yanan sadece orman değil, çocuklarımızın yarınlarıdır." ifadelerini kullandı.

Akbaş, "Kaleseramik olarak, ilk günden bu yana yangınların bir an önce söndürülmesi için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede yangınlarla mücadeleye destek olmak adına hazırladığımız özel donanımlı 6 konteyner banyoyu afet bölgesine gönderdik. Bundan sonra da hem yanan yüreklerin hem de toprağın rehabilitesi için destek olmaya devam edeceğiz. Başka afetlere karşı da bu özel yapım konteynerleri üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık