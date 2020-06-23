Kalburcu da doğal gazla buluşuyor
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Kalburcu da doğal gazla buluşuyor

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün girişimleri sonucu Şirinyalı Mahallesi'nin ardından, 180 hanenin yer aldığı Kalburcu Mahallesi de doğal gaz ile buluşacak.

Kalburcu da doğal gazla buluşuyor
23.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:51

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün girişimleri sonucu Şirinyalı Mahallesi'nin ardından, 180 hanenin yer aldığı Kalburcu Mahallesi de doğal gaz ile buluşacak.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün girişimleri sonucu Şirinyalı Mahallesi'nin ardından, Kalburcu Mahallesi de doğal gaz ile buluşacak. Başkan Söğüt'ün dağıtım firması ile yaptığı görüşmelerin sonuç vermesi sonrasında 180 hanenin bulunduğu mahallede doğal gaz için çalışma başlatıldı. 13 kilometrelik bir alanda yapılacak çalışma sonucu 180 hane doğal gaz ile buluşacak. Doğal gaz çalışmaları hakkında bilgi veren Kalburcu Mahallesi Muhtarı Mustafa Köse, "Bu hafta ekiplerinin fizibilite çalışmalarının ardından ilk kazmanın vurulacağı yer belirlendi. Çalışmalar bu hafta başlayacak ve mahallemiz doğal gazın rahatlığına ve temizliğine kavuşacak. Bu çalışmanın hayata geçmesinde büyük emekleri ve gayretleri olan Belediye Başkanımız Şener Söğüt'e, mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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