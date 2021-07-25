Kahramanmaraş'ta "Yarından da Yakın" tiyatro oyunu sahnelenecek

Kahramanmaraş'ta, "Yarından da Yakın" adlı oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Kahramanmaraş'ta, "Yarından da Yakın" adlı oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sahne Maraş tiyatro okulu öğrencileri tarafından hazırlanan oyun Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde sahnelenecek.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayat hikayesini anlatıldığı, genç oyuncuların rol aldığı, yönetmenliğini ise Yunus Emre Obut'un üstlendiği oyun İstiklal Marşı'nı birçok yönden sahneye taşıyacak.

Oyun, yarın saat 19.30'da ücretsiz sahnelenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün