Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı
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Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı

02.03.2021 19:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 20:00

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 7. kilometresinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının yanında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı
Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı
Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı
Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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