Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı
02.03.2021 19:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 20:00
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 7. kilometresinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının yanında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün