Kahramanmaraş'ta, 'pilot il' olma sevinci

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı '81 İlde İhracatta İlk Adım' programının 5 pilot ili arasında şehirlerinin olmasının kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Bu program ile üretim ve ihracatta önemli bir...

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı '81 İlde İhracatta İlk Adım' programının 5 pilot ili arasında şehirlerinin olmasının kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Bu program ile üretim ve ihracatta önemli bir sıçrama sağlanacak. Bu, istihdama da katkı sağlayacak" dedi.

Potansiyeli olduğu halde ihracat yapamayan firmaları ihracata yönlendirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı'nca başlatılan yeni ihracat hamlesinde seçilen 5 pilot ilden biri, Kahramanmaraş oldu. '81 İlde İhracatta İlk Adım' programını değerlendiren KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş'ın üretim ve ihracattaki başarı grafiğini yükselterek, ekonomide daha büyük başarı hikayeleri yazacağını söyledi.

'İSTİHDAMA DA KATKI SAĞLAYACAK'Program kapsamında firmalara özel ihtiyaç analizi ve danışmanlık hizmetlerinin verileceğini belirten KMTSO Başkanı Balcıoğlu, şunları söyledi: "Firmalarımıza bilgiyi sunmanın ötesinde birebir destekle ihracata hazırlayacağız. Firmalara özel olarak hazırlanan çalışma programı ile firmalara özel danışmanlık hizmeti verilecek. Şehrimizde yeni ihracatçı firmalarımız oluşacak. Kahramanmaraş 1 milyar dolar ihracata sahip iller arasında yer alıyor. Ekim ayı itibarıyla pandemi dönemindeki ihracat düşüşünü yeniden toparladık. Bu program ile üretim ve ihracatta önemli bir sıçrama sağlanacak. Bu, istihdama da katkı sağlayacak. Böylesine önemli bir programda Kahramanmaraş'ın pilot iller arasında yer alması şehrimizin potansiyelinin yüksek olduğunu göstermektedir. Kahramanmaraş, sanayisi her geçen yıl büyüyen bir şehir ve bu büyüme, beraberinde ihracat artışını da getiriyor. Lokomotif sektörünün tekstil olduğu şehrin 2010 ihracatı 543 milyon 759 bin dolardı. Sanayide büyümeyle birlikte ihracat 2014'te 876 milyon 734 bin dolara, 2018'de 1 milyar 5 milyon dolara çıktı."

EKİMDE YÜZDE 4,9 ARTIŞİhracatın pandemiden çok etkilendiğini söyleyen Başkan Balcıoğlu, "2019'da ihracatı 926 milyon 806 bin dolara gelen Kahramanmaraş sanayisi, tüm dünya gibi pandemiden çok olumsuz etkilendi. 2020'nin Ocak ayındaki ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 düştü ve düşüşün en yüksek yaşandığı ay nisan oldu. 2019'un Nisan ayında 90 milyon 679 bin dolar ihracat, bu yılın Nisan ayında yüzde 53,5'lik düşüşle 42 milyon 218 bin dolara geriledi. Nisan ayında sonra ihracattaki düşüş toparlanmaya başladı ve ekim aynının ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artarak 85 milyon 105 bin dolar olarak gerçekleşti. Kahramanmaraş'ın ekim ayı itibarıyla 2020 ihracatı 687 milyon 602 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamla Kahramanmaraş, ihracatta 20'nci il oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ