Kahramanmaraş'ta otizmli çocuklara mavi dondurma
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Kahramanmaraş'ta otizmli çocuklara mavi dondurma

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta otizmli çocuklara mavi dondurma

Kahramanmaraş'ta düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar mavi renkli Maraş dondurmasını keserken, gökyüzüne de mavi balonları hep birlikte bıraktı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar mavi renkli Maraş dondurmasını keserken, gökyüzüne de mavi balonları hep birlikte bıraktı.

Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde yer alan Engelsiz Yaşam Merkezinde karnaval havasında etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya, milletvekilleri ve aileler katıldı.

Etkinlikte otizmli çocuklar, yaptıkları eserleri sergilediler. Müzikal eşliğinde eğlenen çocuklara, ilk defa mavi dondurma ikram edildi. Düzenlenen etkinlikte, otizmliler ve aileleri müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler. Protokol, otizmli çocukların gönüllerine dokundu. Onlara çeşitli hediyeler vererek bu mutlu günlerine ortak oldular.

Etkinliğe katılan otizmli çocukların aileleri, "Bu zamana kadar katıldığımız en anlamlı etkinlikti. Böyle mutlu anların yaşanması çok güzel" dediler. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta otizmli çocuklara mavi dondurma
Kahramanmaraş'ta otizmli çocuklara mavi dondurma
Kahramanmaraş'ta otizmli çocuklara mavi dondurma
Kahramanmaraş'ta otizmli çocuklara mavi dondurma
Kahramanmaraş'ta otizmli çocuklara mavi dondurma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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