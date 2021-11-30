Kahramanmaraş'ta Geleneksel Türk Okçuluk Yarışması

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta 28 Kasım Bayrak Olayı anısına, Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması düzenlendi.

Kahramanmaraş Rıdvan Hoca Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen yarışma, Batıpark Spor Salonu'nda gerçekleşti. Yarışmaya 153 sporcu katıldı. Yarışmalarda sporcular hedefe 7 seri ok atışı gerçekleştirdi. 12 kategoride yapılan yarışlarda her kademeden ilk üç dereceye girenlere ödül verildi.

Kahramanmaraş Rıdvan Hoca Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Seyfi Pınarbaşı, amaçlarının Türk okçuluğunu gençlere aşılamak olduğunu söyledi. Pınarbaşı, "Burada yapmaya çalıştığımız etkinlik ile devrim niteliğindeki istiklal mücadelemizi ve o mücadelede yaşananları gençlerimize aşılamak. Kadim tarihimizde de var olan Türk okçuluğunu da gençlerimize aşılıyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ