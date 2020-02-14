Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

14.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:18
Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

'ta düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El Nusra


terör örgütleri adına faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilerin ikamet ettiği adreslere operasyon düzenledi.


Operasyonda M.S, H.D, R.A. ve M.K gözaltına alındı. Jandarmada ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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