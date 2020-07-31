Kahramanmaraş'ta "acemi kasaplar" hastanelik oldu
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Kahramanmaraş'ta "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Kahramanmaraş'ta kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 23 kişi hastanelere başvurdu.

31.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:52

Kahramanmaraş'ta kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 23 kişi hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde acil servislerde acemi kasaplar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kentte bayram namazının ardından kurban kesimine başlayanlardan 23'ü, hayvan darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ta 'acemi kasaplar' hastanelik oldu

Kaynak: AA

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