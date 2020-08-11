Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Kovid-19 denetimi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam İbrahim Güneş, Belediye Başkanı Ahmet Doğan ve kurum amirleri, ilçenin Hükümet Caddesi'ndeki işletmeleri inceledi.

Güneş ve beraberindekiler, esnaf ve çalışanları maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyardı.

Kaynak: AA