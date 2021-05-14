Kahramankazan'da camilerde yağmur duası yapıldı

Kahramankazan ilçesinde cuma namazı öncesinde yağmur duası edildi.

Kahramankazan ilçesinde cuma namazı öncesinde yağmur duası edildi.

Kahramankazan Ziraat Odası Başkanlığınca organize edilen programda kurbanlar kesildi, ardından ilçedeki camilerden eş zamanlı olarak yağmur duası okundu.

İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır'ın Ulu Cami'de yaptığı yağmur duasının ardından, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında şehit düşen Müslümanlar için dua edildi.

Mahallelerden toplanan 70 bin taş Kur'an-ı Kerim okunarak Ovaçayı'na döküldü.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, beklenen yağmurun gecikmesi ve artan kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıktıklarını belirterek, "Bu yıl beklediğimiz yağmur yağmadı. Çiftçilerimiz zor durumda. Özellikle arpa, buğday, yulaf gibi tahıl ürünleri kuraklıktan etkileniyor. Tam kapanma nedeniyle mahalle sakinlerimiz kendileri yağmur duasına çıkamayınca biz Ziraat Odası olarak bu işe öncülük ettik. Temennimiz bir an evvel bol ve bereketli yağmurların yağmasıdır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş