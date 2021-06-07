Kahramankazan Belediyesi İstihdam Merkezi bin 291 kişiyi iş sahibi yaptı
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Kahramankazan Belediyesi İstihdam Merkezi bin 291 kişiyi iş sahibi yaptı

Kahramankazan Belediyesi İstihdam Merkezi bin 291 kişiyi iş sahibi yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ankara Kahramankazan Belediyesi tarafından iş arayanlar ile işverenleri aynı platformda buluşturan Kahramankazan Belediyesi İstihdam Merkezi (KİM) kurulduğu Temmuz 2019'dan bu yana bin 291 kişiyi yeni iş sahibi yaptı.

Ankara Kahramankazan Belediyesi tarafından iş arayanlar ile işverenleri aynı platformda buluşturan Kahramankazan Belediyesi İstihdam Merkezi (KİM) kurulduğu Temmuz 2019'dan bu yana bin 291 kişiyi yeni iş sahibi yaptı.

Kahramankazan Belediyesi İstihdam Merkezi (KİM), kurulduğu bu günden yana bini aşkın kişiyi iş sahibi yaptı. Toplamda 4 bin kişi işlere yönlendirilirken, bunlardan yaklaşık bin 500'i ise bu işleri yapmayı ya tercih etmedi ya da yönlendirildikleri işlerde kısa süreli çalıştıktan sonra ayrılmayı tercih etti. Kahramankazan'da işsiz vatandaş kalmamasını hedefleyen Kahramankazan İstihdam Merkezi Temmuz 2019'da hayata geçirildi. Belediye hizmet binası girişinde yer alan KİM, hazırlanan yazılım ile ilçedeki iş arayan vatandaşlar ile işverenler aynı platformda buluşturuyor. Bu doğrultuda, iş arayanların özellikleri ve bilgileri sisteme kaydedilirken, işverenlerin de hangi niteliklere sahip çalışanlar aradığı belirleniyor. KİM böylece iş arayan vatandaşlar ile işverenleri aynı çatı altında buluşturuyor.

Pandemiye rağmen bin 291 kişiye iş

KİM kurulduğu günden bu yana, sanayi alanında yoğun bir potansiyeli bünyesinde barındıran Kahramankazan'da meyvelerini vermeyi sürdürüyor. KİM'e başvuran 4 bin vatandaş, ilçedeki sanayi kuruluşlarına ve işletmelere yönlendirildi. Bu vatandaşlardan bin 291'i yeni iş sahibi oldu. İş sahibi olan vatandaşlar, ilçedeki fabrika, atölye, tesis ve işletmelerde işe başladı. İş bulması için yönlendirilen vatandaşlardan yaklaşık bin 500'i ise bu işleri yapmayı ya tercih etmedi ya da yönlendirildikleri işlerde kısa süreli (birkaç gün) çalıştıktan sonra ayrılmayı tercih etti. İşe yönlendirilen Bin 209 vatandaş ise yapılan mülakatlar sonucunda iş verenler tarafından tercih edilmedi.

Hedef sıfır işsizlik

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, KİM projesi ile ilçelerinde iş arayanlarla işçi arayanlara buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek şunları dedi:

"Kahramankazan'daki istihdam pastası herkese yeter diyoruz ve ilçemizde kimsenin işsiz kalmamasını hedefliyoruz. Amacımız Kahramankazan'daki istihdam pastasını Kahramankazan'da yaşayan insanlara sunabilmek. KİM'in hayata geçmesinin ardından bin 291 kardeşimizi iş sahibi yaptık. Bu sayının daha da artmasını hedefliyoruz. Kahramankazan'da ikamet eden tüm işsiz kardeşlerimize iş bulmak boynumuzun borcu diyoruz. İnşallah bu projeyle kimsenin işsiz kalmamasını sağlayacağız. Hedefimiz ilçemizde sıfır işsizlik. Tek şartımız KİM'e başvuru yapan vatandaşlarımızın Kahramankazan'da ikamet etmesi. Projemize katkı ve destekleri için değerli sanayicilerimize ve iş adamlarımıza şükranlarımı sunuyorum." - ANKARA

Kahramankazan Belediyesi İstihdam Merkezi bin 291 kişiyi iş sahibi yaptı
Kahramankazan Belediyesi İstihdam Merkezi bin 291 kişiyi iş sahibi yaptı
Kahramankazan Belediyesi İstihdam Merkezi bin 291 kişiyi iş sahibi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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