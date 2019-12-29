Kahraman Yüzbaşı Kaş'ta anılacak

29.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:36

Antalya'nın Kaş ilçesinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve arkadaşlarının anısına etkinlik düzenlenecek.



Birinci Dünya Savaşı'nda Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları tarafından 9 Ocak 1917'de Kaş açıklarında demirleyen İngilizlerin uçak gemisi Ben My Chree'nin batırılışının 103'üncü yılı dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirilecek. 9 Ocak Perşembe günü Kaş Belediyesinin desteğiyle Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) tarafından Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları Halil İbrahim Günaydın ile Durmuş Savaşçı için anma günü düzenlenecek.



Denize Saygı Çelengi



Mustafa Ertuğrul Aker Hatıra Ormanı'nın bulunduğu Kaş Bayındır mevkisindeki Dostluk ve Barış Parkı'nda anma töreni icra edilecek. Program çerçevesinde marinada, protokol ve davetliler ile şehitler ve kahramanlar adına 'Denize Saygı Çelengi' bırakılacak. Kaş Belediyesi Kültürevi'nde ise günün önemine ilişkin konferansı, eğitimci yazar Mehmet Özbek sunacak. 12 Ocak pazar günü etkinlik kapsamında, 'Topçu Yolu Yürüyüşü' yapılacak. Kaş Bayındır Burnu'nda kahramanlar anısına Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, VI. Bölge Müdürlüğü ve Antalya İl Şube Müdürlüğü katılımcıları tarafından 120 keklik doğayla buluşturulacak.



13 Ocak pazartesi günü ise Antalya AKM Perge Salonu'nda 'Atatürk ve Türk Kadını Fotoğraf Sergisi' ve 'Kahramanlık Türküleri Konseri' gerçekleştirilecek.



Dünya askeri tarihinde ilk kez



Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin 114 metre uzunluğundaki uçak gemisi Ben My Chree, Fransız garnizonuna erzak ikmali yapmak için Kaş'ın karşısındaki Meis Limanı'na demirledi. 9 Ocak 1917 tarihinde gemi, Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul'un karadan topçu atışlarıyla batırıldı



Dünya askeri tarihinde ilk kez bir uçak gemisi batıran Türk subayı Mustafa Ertuğrul, Kurtuluş Savaşı'nda da önemli yararlıklar gösterdi. Aydın cephesine gidip, Demirci Efe'yle birlikte eşkıya güçlerinin milli güçlere kazandırılmasını örgütledi.



Anıları, İngiliz ve Fransız askeri kayıtlarında da yer alan Mustafa Ertuğrul, savaşta yaralandıktan sonra Antalya'ya döndü. Çok sevdiği komutanı Şefik Aker'in kızıyla evlenerek, onun soyadını aldı. Mustafa Ertuğrul Aker, savaştan sonra yerleştiği Antalya'da 1961 yılında vefat etti. Öldüğünde askeri tören düzenlendi. Mezarı, Antalya Andızlı Mezarlığındadır. 2007 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda anısına bir heykel dikildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA