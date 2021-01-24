Son dakika... Kağıthane'de kamyonet devrildi: Kaza güvenlik kamerasında
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Son dakika... Kağıthane'de kamyonet devrildi: Kaza güvenlik kamerasında

24.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:17
Son dakika... Kağıthane'de kamyonet devrildi: Kaza güvenlik kamerasında

Gelen son dakika haberlerine göre KAĞITHANE'de yokuş yukarı çıkamayan kamyonet geri geri kayıp park halindeki otomobile çarptıktan sonra devrildi.

KAĞITHANE'de yokuş yukarı çıkamayan kamyonet geri geri kayıp park halindeki otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Seyrantepe Mahallesi Cefakar Sokaktan saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Kamyonet sürücüsü dik yokuşu çıkamayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet geri geri kaymaya başladı. Önce park halindeki otomobile çarpan tüp kamyoneti yan yatıp devrildi. Gürültüyü duyan sokak sakinleri  sürücünün  kamyonette mahsur kaldığı gördü ve hemen yardıma koştu. Bulunduğu yerden çıkartılan sürücü kaldırıma oturtuldu ve sakinleştirilmeye çalışıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç trafiğine kapattı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


- İstanbul
Son dakika... Kağıthane'de kamyonet devrildi: Kaza güvenlik kamerasında
Son dakika... Kağıthane'de kamyonet devrildi: Kaza güvenlik kamerasında
Son dakika... Kağıthane'de kamyonet devrildi: Kaza güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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