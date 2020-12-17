Son dakika: Kağıthane'de alacak-verecek kavgası güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika: Kağıthane'de alacak-verecek kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

17.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:56
Son dakika: Kağıthane'de alacak-verecek kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika gündem haberine göre KAĞITHANE'de, iki kişi arasındaki alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, Emrah Koçyiğit (30) tabancayla diz kapağından vurularak yaralandı.

KAĞITHANE'de, iki kişi arasındaki alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, Emrah Koçyiğit (30) tabancayla diz kapağından vurularak yaralandı. Araçla kaçmaya çalışan saldırgan polis tarafından yakalandı. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, Merkez Mahallesi Çobançeşme Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde arkadaşlarıyla sohbet eden Emrah Koçyiğit, alacak-verecek meselesi yüzünden bir süredir husumet yaşadığı kişiyle karşılaştı. Koçyiğit ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, aynı mesele nedeniyle cadde ortasında tartışmaya başladı. Küfürleşmeye dönüşen tartışma sırasında kimliği öğrenilemeyen kişi, belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek Emrah Koçyiğit'i diz kapağından yaraladı. Koçyiğit arkadaşlarının şaşkın bakışları altında yere yığılırken, saldırgan ise kendisini bekleyen arkadaşının kullandığı lüks ciple olay yerinden kaçtı. Emrah Koçyiğit, arkadaşları tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, saldırgan ve arkadaşını olayda kullanılan tabancayla birlikte kısa sürede yakaladı.


- İstanbul
Son dakika: Kağıthane'de alacak-verecek kavgası güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika: Kağıthane'de alacak-verecek kavgası güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika: Kağıthane'de alacak-verecek kavgası güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika: Kağıthane'de alacak-verecek kavgası güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika: Kağıthane'de alacak-verecek kavgası güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika: Kağıthane'de alacak-verecek kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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