Kagider: Kadınlar olmadan ekonomik büyümeden söz edemeyiz

20.02.2020 16:37 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:37

İstanbul'da gerçekleşen Beşinci Kadın Liderlik Platformu Zirvesi'nde konuşan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (Kagider) Başkanı Emine Erdem, "Kadınları sosyal açıdan güçlendirmedikçe, eşit fırsatlar sunmadıkça, ekonomiye dahil etmedikçe ne Türkiye için ne de dünya için sürdürülebilir kalkınmadan, ekonomik büyümeden söz etmemiz mümkün değil" dedi.

Kagider, Turkish Women's International Network (TurkishWIN) ve UPS'in işbirliğinde hayata geçirilen ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği'nin desteğiyle düzenlenen Kadın Liderlik Platformu'nun (KLP) beşinci zirvesi gerçekleşti. "Kapsayıcılık: Egosistemden Ekosisteme" temasıyla gerçekleşen zirvenin açılış konuşmasını yapan Kagider Başkanı Emine Erdem şunları söyledi:

"KLP ile özel sektörde kadın liderliği için çalışan büyük bir ekosistem oluştu. Bugün zirvemizin teması 'Egosistemden Ekosisteme'. Egosistem merkezcidir, ekosistem dağılmıştır. Egosistem'de her şey içeride icat edilir, bulunur, ekosistemde çözüm her yerde olabilir. Egosistem sahiplenilmiştir, kapalıdır; ekosistem paylaşımcıdır, açıktır. Egosistem hiper rekabetçidir, ekosistem hiper işbirlikçidir. Egosistem tekildir, ekosistem ise bir networktür. Kadın Liderlik platformu da gerek paydaşları gerekse katılımcı firmalar ile egosistemden ekosisteme geçisin, kapsayıcılığın çok güzel bir örneğidir."TurkishWIN ve BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak da, "Kadın istihdamını artırmayı ve kapsayıcı kurum kültürüne yatırım yapmayı hedefleyen tüm şirketleri KLP ekosistemimize davet ediyoruz. 2020 yılı hedefimiz, platform buluşmalarımızı İstanbul dışına taşımak. Yeni paydaşlar edinmek, ekosistemimizi genişletmek için heyecanlıyız."UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, "UPS olarak özellikle kadın liderliği konusunda etkili programlar geliştirmeye ve uygulamaya çalışıyoruz. Yönetim kurulunda kadınların bulunması bizim için önemli bir konu. Bu yüzden son yıllarda hem yönetim kurulunda hem de operasyon seviyesinde kadın lider oranını yükseltmeyi hedefliyoruz. Buna ek olarak girişimci kadınlarımızı da işlerini dünyaya açmaları, ürünlerini yeni pazarlara ulaştırmalarını desteklemek amacıyla iki yıldır Kadın İhracatçı Programı'nı hayata geçirdik. Tek kanatlı kuş nasıl uçamaz ise kadınların ekonomiye katkı sağlamadığı ülkelerin de sağlıklı büyümeleri mümkün değil. Bu bir yolculuk, hep birlikte kadınların ekonomiye katılımı için yürümeye devam edeceğiz" diye ifade ederken Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Vekili Hande Işlak da şöyle konuştu:

"2009'da Türkiye'de faaliyete başlamamızdan bu yana pek çok sektörde toplam 12 milyar euronun üzerinde yatırım yaptık. Bunun dörtte birine karşılık gelen 3 milyar euronun üzerindeki toplam 49 projemizde toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekonomik kapsayıcılığı destekledik. Bankamızın hem Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Güçlendirilmesi Stratejisi hem de Türkiye Ülke Stratejisi doğrultusunda yatırımlarımızda kadın girişimciliğini ve kadınların finansmana, becerilere, istihdama ve hizmetlere erişimini desteklemeye devam ediyoruz. Aynı zamanda, kadınların tüm bu alanlarda güçlenmesinin önünde bulunan yapısal engelleri analiz ederek kamu ve özel sektör paydaşları arasında politika diyaloğunu kolaylaştırmak ve bu engellerin aşılmasına yönelik adımlar atılmasına destek olmak kapsayıcılık gündemimiz içerisinde apayrı bir öneme sahip." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA