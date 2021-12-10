Kafkasya'da iş birliğine yönelik 3+3 formatındaki platformun ilk toplantısı Moskova'da yapıldı - Haberler
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Kafkasya'da iş birliğine yönelik 3+3 formatındaki platformun ilk toplantısı Moskova'da yapıldı

Kafkasya'da iş birliğine yönelik 3+3 formatındaki platformun ilk toplantısı Moskova'da yapıldı
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2020'de gündeme getirdiği, Kafkasya'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan 3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun ilk toplantısı Moskova'da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2020'de gündeme getirdiği, Kafkasya'da iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan 3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun ilk toplantısı Moskova'da yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplantıya Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran'dan dışişleri bakan yardımcılarının katıldığı belirtildi.

Gürcistan'ın ise davet edilmesine rağmen toplantıya katılmadığı bildirilen açıklamada, "Toplantıda çok yönlü bölgesel iş birliğinin geliştirilmesine yönelik beklentiler ele alındı. Platformun çalışmalarının, tüm katılımcıları ilgilendiren konulara odaklanması kararlaştırıldı. Buna güven artırıcı önlemler, ticaret ve ekonomi, ulaşım ve kültürel-insani alanlarda etkileşim ve ortak zorluklara ve tehditlere karşı mücadele dahildir." ifadelerine yer verildi.

Toplantıda, ileriye yönelik adımların ve gelecekteki çalışma planlarının da istişare edildiği vurgulanan açıklamada, 5 ülkenin temsilcilerinin platformun çalışmalarına katılmaya ilgi duydukları kaydedildi.

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AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

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