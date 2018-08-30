Kadınlar Tenis Birliği: Kortta Üstünü Değiştiren Kadın Tenisçiye Uyarı Verilmesi Adil Değil

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Amerika Açık Tenis Turnuvası sırasında kortta ters giydiği t-shirtünü çıkarttığı için bir kadın tenisçinin "kural ihlali" gerekçesiyle uyarı almasına tepki gösterdi. WTA, turnuva kurallarının "adil olmadığını" kaydetti.

ABD Tenis Federasyonu (USTA) ise, karardan üzüntü duyduklarını açıkladı.

New York'ta düzenlenen maçta, 28 yaşındaki Fransız tenisçi Alize Cornet ikinci ve üçüncü setler arasındaki molada t-shirt'ünü ters giydiğini fark etmiş, üstünü çıkarıp düzeltmişti.

Cornet'nin bu hareketi 'kural ihlali' sayıldı.

Karar, sporda cinsiyetçilik tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Cornet'nin sporcu sütyeni çok kısa göründü diye uyarı aldığını, bazıları erkek tenisçilerin üstsüz gezmesinin kural ihlali olmamasının çifte standart olduğunu savundu.



New York'ta düzenlenen karşılaşma sırasında hava sıcaklığı 38°C'ye ulaşmış, nem nedeniyle oyuncular ve seyirciler zor anlar yaşamıştı. Tenis şampiyonu Novak Djokovic ve birçok diğer erkek tenisçi, turnuva sırasında aşırı sıcak nedeniyle üstlerini çıkardı.

USTA, cinsiyetçilik tartışmaları sonrası tüm tenis oyuncularının oturduğu yerde üstünü değiştirebileceğini, hakemin kararının turnuva kurallarına dayanmadığını açıkladı.

Amerika Açık'ı düzenleyen USTA, yazılı bir açıklamayla olaydan ötürü üzüntü duyduklarını vurguladı.

Açıklamada "Neyse ki Cornet sadece uyarı aldı ve ceza almadı. Kadın oyuncular isterlerse t-shirtlerini korta daha yakın, uygun bir özel bir alanda da çıkarabilirler. Bu durumda korttan çıkmaları, tuvalet molası olarak değerlendirilmeyecektir" denildi.

Karar kadın tenisçilerin de tepkisini çekmişti.

WTA'nın yazılı açıklamasında, hakemin kararının "WTA kurallarıyla ilgisi olmadığı" belirtildi ve "Alize yanlış bir şey yapmadı" dendi.