05.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:42

Başkan Taban mesajında; "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, tüm dünyada kadınların daha insanca yaşama isteğini dile getirdikleri bir mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanıyor. Türkiye'de kadınlara Seçme Ve Seçilme Hakkının verildiği bugün aynı zamanda Türk kadınının siyaset sahnesinde yaşadığı önceliği de temsil ediyor. Önemli günlerin farkındalık oluşturmak için bir vesile olduğunu ancak asıl amacın çözümlerin üretilmesi noktasında çabaya dönüşmesi gerektiğini vurgulamak gerekiyor. Kadın hayatımızın içinde en anlamlı yerde duruyor. Sevginin, hoşgörü ve emeğin birlikte anıldığı, sabrın ve toplumun içinde neslin yetiştirilmesinde önemli rolünün olduğu, yaptığı her işe zarafet katan, toplumun en büyük değeri olduğunun zikredilmesi gerekiyor. İslam'ın kadına verdiği değer onu baş tacı edecek, haklarını gözetecek, koruyup kollayacak durumdadır. Modern toplumun yapısında söz hakkı olan, hukuki olarak hakları eşit sunulan ve toplumun ayakta tutulmasının yegâne değeri olan kadın, seçme ve seçilme hakkı ile toplumun içinde önemli bir yere sahiptir. Hepimizin sıkça dile getirdiği çağdaş, demokratik ve ileri bir toplum için kadının statüsünün artması, evinde, işinde, eğitimde, sağlıkta, siyasette ve hukuki alanda şartlardan eşit olarak pay alabilmesi adına çaba sarf edilmesi gerekiyor" cümlelerine yer verdi.

Toplumu ayakta tutan en büyük değerin kadın olduğunu vurgulayan Başkan Taban: "Kadınlar en kıymetli varlığımızdır. Kadın ticaret kervanlarının yönetimini sağlayan Hz Hatice'den, tarih sahnesinde Hayme Ana'dan Nene Hatun'a, devlet yöneten, dirlik sağlayan, cephede kundakta bebeği varken mücadele edendir. Dünyanın ilk savaş pilotu Sabiha Gökçen'den 15 Temmuz'da tankların önüne duran cesaret ve inanca kadar kadının gücü her yerde vardır. Avrupa, Amerika ve Asya'daki birçok ülkeden önce Türk Kadını 1934 yılında siyasi kimliğin kapılarını aralamıştır. İnegöl için önemli bir diğer husus ise 1935 yılında Şekibe İnsel Hanım'ın yapılan milletvekili seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren ilk kadın milletvekili olmasıdır. Bu anlamda İnegöllü ikinci milletvekilimiz ise Vildan Yılmaz Gürel Hanım'dır " açıklamasında bulundu.

Başkan Taban son olarak, "Bu ülkenin vefakar, cefakar, azimli ve dokunduğu her işi güzelleştiren kadınlarını şükranla ve minnetle anıyor, bu vesile ile başta ilçemiz ve ülkemiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü ve Türk kadınlarının Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte elde ettiği Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilişinin 85. yılını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler