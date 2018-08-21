Kadın ve Kocası Hakkında Başından Kesilmek Suretiyle Ölüm Tavsiyesi Verildi

Suudi Arabistan'da, aktivist Israa el-Ghomgham ve kocasının başından kesilmesi suretiyle idam edilmesi için tavisyede bulunuldu. Suudi insan hakları savunucuları, Riyad mahkemesi tarafından verilen bu karara tepki gösterdi. Twitter üzerinden yürütülen kampanya ise büyük destek gördü.

KOCASI VE KENDİSİ OLMAK ÜZERE 6 SANIK HAKKINDA ÖLÜM TAVSİYESİ

Suudi Arabitan'ın başkenti Riyad'ta 6 Ağustos günü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada, Cumhuriyet Savcısı, Ghomgham ve kocası Moussa el-Haşem de dahil olmak üzere yaklaşık üç yıl hapis cezasına çarptırılan altı sanık için ölüm cezasını tavsiye etti. hükümet karşıtı protestolar, hükümdarın itaatsizliğini kışkırtma ve Şatı'nın çoğunluktaki Qatif'in doğu bölgesindeki hükümet karşıtı protesto gösterilerine katılanlara ahlaki destek sağladı.

2015'DE TUTUKLANDI

Ghomgham ve Hashem, 8 Aralık 2015'te Suudi güvenlik güçlerinin ev baskınında tutuklandı. 2011'den bu yana Qatif'te patlak veren hükümet karşıtı protestoların liderlerinden biriydi ve Şii karşıtı ayrımcılığa ve siyasi tutukluların serbest bırakılmasına son verilmesini talep etti.

32 AY BOYUNCA AVUKAT TUTAMADI

Suudi insan hakları gruplarına göre, düşük gelirli bir aileye mensup olan Ghomgham, 32 ay boyunca gözaltında tutulduğu için bir avukat tutamadı. Davası bilinir hale geldikten sonra, birçok avukat hizmetlerini ailesine sundu.

SON OTURUM 28 EKİM

Ghomgham'ın davası için son oturum 28 Ekim için planlanıyor. Bir hakim, savcı tarafından Ağustos ayında verilen ölüm cezası tavsiyesini onaylayacak veya kabul etmeyecek.

Suudi Arabistan'da kararlar genellikle kral tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.

''TEHLİKELİ BİR EMSAL''

Avrupa Suudi İnsan Hakları Örgütü (ESOHR) direktörü Ali Adubisi, "Suudi Arabistan'da bir kadın insan hakları savunucusunu ölüm cezasına çarptırmak tehlikeli bir emsaldir" dedi.

Adubisi, Ghomgham aleyhindeki tüm suçlamaların onun aktivizmiyle ilgili olduğunu belirterek "Bu, Arap Baharına karşı büyük ölçüde bir intikam.'' dedi.

KARARA TEPKİ YAĞDI

Ghomgham aleyhindeki ölüm cezası kararı , sosyal medyada serbest bırakılması için bir kampanya başlattı . Bu, Suudi Arabistan'ın kadın politik bir eylemciyi ilk kez yürüttüğü bir çok uyarı olabileceğini söyledi.