Kadın ustalar dünya markalarına elbise dikiyor

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, ev kadınıyken açılan tekstil atölyesinde eğitim görüp ustalık belgesi alan kadınlar, artık dünyaca ünlü markalara kıyafet dikiyor.

Yıllarca büyük şehirlerde tekstil sektöründe üretim yapan girişimci Akif Duraç, ilçe merkezinde atölye açarak 80 ev kadınının iş sahibi olmasını sağladı.

İlçede daha önce günlük ev işleriyle uğraşan kadınların istihdam edilmesi amacıyla tekstil atölyesinde ustalık kursu açıldı. Yaklaşık 4 ay süren kursta, deneyimli ustalar tarafından kadınlara elbise imalatı üzerine eğitim verildi.

Zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 80 ev kadını, tekstil atölyesinde yoğun çalışarak hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de dünyaca ünlü markalara elbise dikiyor.

Tekstil sahibi girişimci Akif Duraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılında Tuzluca ilçesinde kurdukları atölyeyle tekstil sektöründe kadın istihdamı sağladıklarını söyledi.

Tekstil sektörünün kadınların eline çok yatkın olduğunu ifade eden Duraç, "Konu kadınların çalışması olunca en çok akla gelen sektör olarak karşımıza tekstil çıkıyor. Biz de bu manada İstanbul'dan gelerek ilçemizde bu atölyeyi kurduk. Buradaki amacımız özelikle ev hanımlarını bu sektöre kazandırmak ve onları ekonomik özgürlüklerini kazandırarak meslek sahibi yapmaktır." diye konuştu.

Duraç, geçtiğimiz yılın sonlarında kurdukları atölyede öncelikle çıraklık eğitimi adı altında faaliyet yürüttüklerini belirterek, dört ayda ev kadınlarını yoğun bir eğitime tabi tuttuklarını dile getirdi.

Sonra eğitim süreleri dolan kadınları imalathaneye geçirdiklerini anlatan Duraç, "Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 80 ev kadınımızı tekstil sektörümüze kazandırmış olduk. Pamuğun yetiştirildiği Iğdır'ın aslında bir tekstil kenti olması lazım. Bizim temel hedefimiz ilk başta burada 150 kişi çalıştırmak ve şehrimizin ekonomisini canlandırmaktır." ifadelerini kullandı.

"Üç çocuğumu okutuyorum, ailemin geçimini sağlıyorum"

Atölyede çalışan kadınlardan Müşerref Kızıltaş da ilçeye kurulan bu atölyeyle meslek sahibi olduğunu aktardı.

Daha önce ev işleri dışında başka bir şey yapmadığını söyleyen Kızıltaş, "Daha önce hiçbir mesleğim yoktu ama şimdi buradan kazandığım parayla üç çocuğumu okutuyorum, ailemin geçimini sağlıyorum. Burası ekonomi anlamında bizim için çok faydalı oldu." diye konuştu.

Kadınlardan Aynur Alçiçek de ilk iş tecrübesini tekstil atölyesiyle kazandığını ifade ederek, acemi olarak başladığı işinde ustalığa kadar yükseldiğini kaydetti.

Eskiden sadece ev işleriyle uğraştığına değinen Alçiçek, "Önceden evde sadece kendi söküğümü dikebiliyordum ama şimdi kendimi geliştirdim ve dünya markalarına kıyafet dikiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA