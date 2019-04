Kadın Muhtar, Rakiplerinin Sandığa Gömerek Üçüncü Zaferini Aldı

Karadeniz Ereğli'nin 2009-2019 yılları arasındaki döneminde tek kadın muhtarı olma özelliğini elinde bulunduran Akarca Mahallesi Muhtarı İlknur Güleri Tekin, üçüncü kez girdiği muhtarlık seçiminden de zaferle ayrıldı.

MUHTARI TEBRİK ETTİLER

Erkek adayların karşısında adeta oy şovu yapan ve rakiplerinin tamamının elde ettiği oylardan daha fazla oy alarak bir kez daha muhtar olmayı başaran İlknur Güleri Tekin için sevenleri, 1 Nisan Pazartesi akşamı muhtarlık ofisi önünde eğlence tertipledi. Çok sayıda Akarca sakininin katıldığı kutlamada davul-zurna eşliğinde eğlenen Akarcalılar, başarılı muhtarlarını tebrik ettiler.

"KIZ KARDEŞLERİNİ MUHTAR YAPTILAR"

Duygularını Sakıncalı Piyade ile paylaşan Tekin, üçüncü kez girdiği seçimlerde halkın bir kez daha kendisine teveccüh göstererek görev tevdi etmesinden dolayı onurlu olduğunu söyledi. Tekin şu görüşleri paylaştı: ''Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi karşımda yine önemli ve güçlü rakipler vardı. Ancak özellikle son beş yıl içinde mahalle halkımızla el ele vererek gerçekleştirdiğimiz hizmetleri olumlu bulan Akarcalılar bir kez daha kız kardeşlerini muhtar yaptılar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seçim süreci başladığı ilk günden itibaren her ortamda beni yalnız bırakmayan dostlarımız oldu. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Akarca için yapılacak daha çok iş var. Bıkıp usanmadan bu işlerin altından da başarıyla kalkmak için gece-gündüz demeden çalışacağız. Akarca kentimizin en eski mahallelerinden biri ve en güzel hizmetleri de hak ediyor. Bundan sonra da bu güzel hizmetlerin mahallemize kazandırılması için yerel yönetimle birlikte omuz omuza vererek çalışacağız ve her sorunumuzun ivedilikle çözüme kavuşturulması noktasında da Karadeniz Ereğli Belediyesi ile iyi ilişkiler içinde olacağız."