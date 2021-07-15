Kadın Kooperatifleri Festivalde buluşuyor
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Kadın Kooperatifleri Festivalde buluşuyor

Kadın Kooperatifleri Festivalde buluşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya merkez ve ilçelerindeki kadın kooperatifleriyle bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 10-19 Eylül tarihlerinde Dokumapark'ta 'Kadın Kooperatifleri Festivali' düzenleneceğini söyledi.

Antalya merkez ve ilçelerindeki kadın kooperatifleriyle bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 10-19 Eylül tarihlerinde Dokumapark'ta 'Kadın Kooperatifleri Festivali' düzenleneceğini söyledi.

Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan ve Antalya merkez ve ilçelerinden 22 kadın kooperatifi temsilcisinin katıldığı toplantıda konuşan Tütüncü, geçen yıl bir araya geldikleri kadın kooperatiflerine 5 maddeden oluşan bir destek paketi müjdesi verdiklerini hatırlattı. Aradan geçen 1 yıllık sürede kadın kooperatiflerine müjdelenen 5 maddenin beşinde de önemli mesafeler alındığını belirten Tütüncü, "Yeni kooperatifler kurulacak demiştik, kooperatif kurmak isteyenlere yeni kooperatifler kurulmasıyla ilgili desteklerde bulunduk. Destekleme alımları yapacağımızı söylemiştik. Bununla da ilgili geçtiğimiz 1 yıl içerisinde de ciddi alımlar gerçekleştirdik. Pazarlama alanında da önemli destekler sunduk. Kadın kooperatiflerimize sağladığımız bu desteklerle el ele gönül gönüle 1 yıl geçirdik" dedi.

"Kooperatifçilikte Kepez modeli"

Bugüne kadar verilen bütün sözleri yerine getirdiklerini belirten Tütüncü, "Geçtiğimiz yıl bugünlerde kadın girişimini desteklemek adına kooperatifçilikte Kepez modeli adına yaptığımız bir takım vaatleri yerine getirmiş olmanın mutluluğu içindeyiz. Önümüzdeki süreçte kadın kooperatiflerine verdiğimiz destekler artarak devam edecek. Biz istiyoruz ki; sizin yaptığınız çalışmaları topluma daha çok duyuralım. Toplumsal bilinci daha çok artıralım, daha çok farkındalığa vesile olalım "diye konuştu.

"Festival yapılacak"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kadın Kooperatifleri Festivali düzenleyeceklerini söyledi. Tütüncü, "Antalya'da kadın emeğini ekonomik bir değere dönüştüren kooperatiflerimizin bir arada olacağı, onların dışında kimsenin olmayacağı, odağında kadın kooperatiflerinin, kadın girişiminin olduğu, hem kendilerini tanıtabilecekleri, hem de ürünlerini pazara sunabilecekleri, piyasaya çıkarabilecekleri bir Kadın Kooperatifleri Festivali'ni 10-19 Eylül tarihlerinde Dokumapark'ta düzenlemeye karar verdik. Festivalin neticesinde de pazarlamaya yönelik, bize özgü olabileceğini düşündüğümüz ve Türkiye'de bir ilk olacak çalışmalar yapıyoruz. Pazarlamayla ilgili önümüzdeki günlerde sizlere sürpriz bir açıklamamız olacak "dedi.

"Kadınların güç birliği bizim için önemli"

Başkan Tütüncü, Kadın Kooperatifleri Festivali'ne Türkiye'nin dört bir köşesinden de katılımların sağlanabilmesi için çalışmalar yapıldığını da söyledi. Kadınların bir araya gelerek güç birliği oluşturmalarını çok önemsediğini de belirten Tütüncü, "Sizlerin mutluluğu bizim için çok önemli. Kadınların bir araya gelmeleri bizim için çok önemli. Buna çok önem veriyoruz. Üretilen ekonomik değerden çok sizin kooperatifleriniz, sosyal anlamda da çok önemli fonksiyonlar icra ediyor. Hanımefendilerin sosyal hayata dahil olmaları, kendilerinin ifade edecek farklı alanlar bulmaları çok önemli sosyal bir fayda " diye konuştu.

"Kadın kooperatiflerine yeni kapılar açılmalı"

Kadın kooperatiflerinin çok kaliteli işler yaptığını da bildiren Başkan Tütüncü, "Yaptığınız bu işleri daha çok kişinin bilmesi gerekir. Yerel yönetimlere, belediyelere düşen en önemli şey kooperatifçiliğin sürdürülebilmesi bakımından bence budur. Belediye çalışmalarımızda sürdürülebilirliği en merkeze koyuyoruz. Sürdürülebilirliği sağlamak içinde bize düşen sizin heyecanınızı takviye edici yeni kapılar açmaya yönelik çalışmalar yapmalıyız" dedi. - ANTALYA

Kadın Kooperatifleri Festivalde buluşuyor
Kadın Kooperatifleri Festivalde buluşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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