Kadın komutanlar köyde yaşayan kadınlara KADES uygulamasını tanıttı - Haberler
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Kadın komutanlar köyde yaşayan kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

AA - Haberler | Güncel

Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, köyde yaşayan kadınlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

BİTLİS (AA) - Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, köyde yaşayan kadınlara Kadın Destek Uygulamasını ( Kades ) tanıttı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinde görevli kadın komutanlar, merkeze bağlı Değirmenaltı ve Konuksayar köylerinde kadınlarla bir araya geldi.

Kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgiler veren komutanlar, KADES uygulamasını telefonlarına yüklemelerine yardımcı oldu.

Kadın komutanlar köyde yaşayan kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

Kadın komutanlar köyde yaşayan kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

Kadın komutanlar köyde yaşayan kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

Kadın komutanlar köyde yaşayan kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

Kadın komutanlar köyde yaşayan kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

Kadın komutanlar köyde yaşayan kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

Kadın komutanlar köyde yaşayan kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

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