Kadıköy'de metrobüsle kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu

KADIKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak metrobüs yoluna girdi. Otomobil metrobüsün tam önünde dururken, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Uzunçayır Mahallesi Uzunçayır metrobüs durağı çıkışı Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Kılıç'ın kullandığı 42 BC 100 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce takla attı ardından metrobüs yoluna girdi.

Kaza sırasında içerisindeki yolcularla ilerleyen metrobüsün şoförü, takla atarak kendisine doğru gelen otomobili fark edince metrobüsü otomobile çarpmadan durdurdu. Kazayı gören metrobüsteki yolcular, bir yandan otomobilde sıkışan sürücünün yardımına koştu diğer yandan da ters dönen otomobili düzeltti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi araç içinde yaptı. Daha sonra araçtan çıkarılan sürücü ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Kenan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kazada nedeniyle metrobüs yolunun bir şeridi trafiğe kapandı. Metrobüs seferleri tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bu sırada polis ekipleri de çevre yolunda başka kaza yaşanmaması için önlem aldı. Hurdaya dönen otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından metrobüs seferleri normale döndü.

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"Kaza yapan otomobilin hemen arkasında ilerleyen ve kazayı gören Doğan Karayiğit, "Ben tam araçtan sonra geldim, araç karşı yoldan refüjden atladı, bariyerlerden takla atarak bu tarafa geçti. Ben de aracımı oraya koydum. Hemen giderken zaten metrobüsten insanlar indi adam yan yatmış bir şekilde yaralıydı. Elim ayağım titriyor, anlatamıyorum, ilk defa başıma geliyor. Ben hemen arkasındaydım, her şey bir anda oldu. Onun şuraya uçması, benim burada durmam her şey bir anda oldu." dedi.

"METROBÜSTEYDİK AZ DAHA KAFA KAFAYA GELİYORDUK"Kaza anında metrobüste bulunan yolculardan biri olan Hüseyin Can ise, "Burada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Buradan çıktı böyle ama süratliydi. Biz metrobüsteydik, az daha kafa kafaya geliyorduk" diye konuştu.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı