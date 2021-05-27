Kadıköy'de çocuklarının gözü önünde eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

- Kadıköy'de çocuklarının gözü önünde eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi İstanbul Kadıköy'de çocuklarının gözü önünde eşine defalarca bıçak saplayan zanlı adliyeye sevk edildi.

- Kadıköy'de çocuklarının gözü önünde eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul Kadıköy'de çocuklarının gözü önünde eşine defalarca bıçak saplayan zanlı adliyeye sevk edildi. Şüpheli emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, 26 Mayıs Çarşamba günü Kadıköy'de bulunan özel bir hastanede meydana gelmişti. İddiaya göre, Güntay M., eşi Yudum M.(33)'nin hasta bakıcı olarak çalıştığı hastaneye çocuklarını göz muayenesi için götürmüştü. Muayeneden sonra aralarında tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışmanın şiddetlenmesi ile Güntay M., cinnet getirerek eşine defalarca bıçak saplayıp hastaneden kaçmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cİnayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis çalışma kapsamında, şüphelinin gidebileceği adresleri tespit ederek önlem aldı ve şahsı Pendik'te akrabasının evinde saat 23.00 sıralarında kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

'Öfkelendim bıçakladım'

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin verdiği ifadede, "Son günlerdir aramızda tartışma vardı, iki gün önce evi terk etti. Bende beni aldattığını düşündüm. Hastanede konuşurken bu konular yüzünden tartışma yaşadık. Bende Öfkelendim ve bıçakladım. Pişmanım" dediği ileri sürüldü. Şüphelinin Emniyetteki ifadesinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim