Kadıköy'de ağaç otomobilin üstüne devrildi
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Kadıköy'de ağaç otomobilin üstüne devrildi

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ İstanbul DHAKadıköy'de ağaç otomobilin üzerine devrildi.

06.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:33

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ DHA

'de ağaç otomobilin üzerine devrildi.

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oluyor. Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde fırtına nedeniyle ağaç devrildi. Ağacın üzerine devrildiği park halindeki otomobilde hasar meydana geldi. Ağacın kaldırılmasının ardından yol açıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kadıköy'de ağaç otomobilin üstüne devrildi
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